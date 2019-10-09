أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ58.10 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مع تراجع آمال التوصل لصفقة تجارية، وقبيل الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.



وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 1.30 مليون برميل يوميًا.



ومن ناحية أخرى، صرح وزير الطاقة في روسيا، بأن بلاده تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار يتراوح ما بين 0.3 مليون برميل إلى 0.5 مليون برميل يوميًا، في حالة استمرار مشاكل الإنتاج في السعودية لفترة أطول مما كان متوقعًا.



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.6% مسجلًا 58.10 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 58.92 دولار للبرميل خلال نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.



كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.3 % عند 52.50 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعًا عند مستوى 53.27 دولار للبرميل.