شاهد.. "علقة ساخنة" لمتهم بخطف طفل من والدته بالمنوفية





تمكن أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، من ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته خطف طفل من والدته، ولقنوه علقة ساخنة.وتمكن الأهالي من السيطرة على خاطف الطفل، وربطوه بالحبال، حتى جاءت سيارة الشرطة وتسلمت المتهم، مقتادين إياه إلى مركز شرطة تلا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.