فان دايك يكشف موقف "صلاح" من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشف فيرجيل فان دايك، نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي موقف زميله في الفريق الفرعون المصري محمد صلاح، من مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال فان دايك، في تصريحات لـ صحيفة "مترو" العالمية: "محمد صلاح يجب ألا يكون في حالة سيئة للغاية، الشيء الجيد هو أن لديه الكثير من الوقت ليتعافى، أنا لستُ قلقًا من أنه لن يكون جاهزًا لمباراة اليونايتد خارج الأرض".



وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب لإصابة بكدمة فى الأنكل عقب مشاركته أمس أمام فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة متقدمًا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط ، وذلك بعد نهاية 8 جولات في البريميرليج.