حبس عاطلين تخصصا فى سرقة الدراجات النارية بالساحل

قررت نيابة الساحل، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية بمنطقة الساحل.



كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط قسم شرطة الساحل، مفادها أن كلًا من: "رمضان. ح"، 36 سنة، عاطل ومقيم الوراق، جيزة ( مسجل خطر ) مخدرات تحت رقم 3643 فئة " ب " والسابق اتهامه في 12 قضية آخرهم 17414 لسنة 2016م أوسيم، جيزة " مخدرات "، و" جمال. ع"، 18 سنة، عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، أثناء استقلالهما دراجة بخارية "دون لوحات معدنية ".



بالكشف الفني على الدراجة البخارية برقمى الشاسية والموتور، تبين أن أصل لوحاتها أرقام ص ط 9655 ملك عادل ع، موظف بشركة الغاز والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 20480 لسنة 2019م جنح العجوزة.



بمواجهتهما بالتحريات، اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميلهما "سيئ النية" احمد. ع"، 37 سنة، حداد ومقيم الوراق، جيزة والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 32199 لسنة 2008م الوراق، جيزة " سرقة متجر".



باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية، واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.