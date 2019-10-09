شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 2019/10/9، انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ سعر عيار "21"، وهو الأوسع انتشارًا في مصر مبلغ 684.00 جنيه.

وتتأثر أسعار الذهب بعاملين، الأول سعر الدولار، والثاني البورصات العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها مرتبط كليًا وجزئيًا بالدولار والأسعار العالمية.





وتنشر "الدستور" متوسط أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية، على النحو التالي: