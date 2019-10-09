أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:29 ص
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 2019/10/9، انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ سعر عيار "21"، وهو الأوسع انتشارًا في مصر مبلغ 684.00 جنيه.
وتتأثر أسعار الذهب بعاملين، الأول سعر الدولار، والثاني البورصات العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها مرتبط كليًا وجزئيًا بالدولار والأسعار العالمية.
وتنشر "الدستور" متوسط أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية، على النحو التالي:
الوحدة : سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 : 779 إلى 782
عيار 22: 714 إلى 717
عيار 21: 682 إلى 684
عيار 18: 585 إلى 586
عيار 14: 455 إلى 456
عيار 12: 390 إلى 391
الأونصية: 24,240 إلى 24,311
الجنيه الذهب: 5,456 إلى 5,472
كيلو الذهب : 779,429 إلى 781,714