موعد ومكان إقامة جنازة الفنان طلعت زكريا

كشفت نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل طلعت زكريا.



ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الجنازة ستقام اليوم الأربعاء من مسجد "العمري" في حي العطارين من مدينة الإسكندرية.



وأعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان طلعت زكريا عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.



وكان قد تم نقل الفنان طلعت زكريا، أمس الثلاثاء، إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية توفى على إثرها بعد ذلك.