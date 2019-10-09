رغم استبعاده من المنتخب.. سر عودة "صلاح" للقاهرة اليوم

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن تفاصيل عودة النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب القومي ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، بعد تواجده في الإمارات لمدة يومين لفوزه بجائزة رجل العام لسنة 2019.



وقال "مهيب"، عبر برنامجه "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، إنه بعد تواجد محمد صلاح لمدة يومين في أبوظبي بالإمارات من المقرر أن يعود للقاهرة اليوم الأربعاء من أجل استكمال علاجه بعد إصابته مع فريقه ليفربول أمام مواجهة فريق ليستر سيتي، لافتًا إلى أن البرنامج يأتي بالتنسيق مع فريقه.



وأوضح أنه الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر أن يعطي إشارة الكابتن لمحمد صلاح، قبل أن يخرج حسام البدري، المدير الفني للمنتخب ويعلن استبعاد صلاح من المعسكر الذي انطلق أمس الثلاثاء لمواجهة بتسوانا الودية؛ لإراحته بعد خوضه مباريات قوية مع فريقه ليفربول خلال الفترة الماضية.