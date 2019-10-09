"لافا الهندية" تعلن بدء تصنيع هواتفها بمصر فى مايو 2020

كشف فيكرام سينج برامار، رئيس شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف في مصر وإفريقيا، عن بدء تصنيع هواتف الشركة في مصر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وشركة سمارت تكنولوجي في مايو 2020.





وأضاف "برامار"، في مؤتمر صحفي على هامش معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات، أن التصنيع سيتم من خلال بروتوكول حكومي تم توقيعه مع الهيئة العربية للتصنيع، ومن خلال مصانع الهيئة.





وأشار إلى أنه سيتم البدء بخطي إنتاج بطاقة ٢٠٠ ألف وحدة شهريًا، موضحًا أنها ستكون موجهة للسوق المصرية، وفى حالة التصدير لأسواق كينيا ونيجيريا سيتم زيادة الإنتاج.





وذكر أن الشركة تمتلك مصنعين، أحدهما في الهند، والآخر في الصين، وكذلك مراكز التصميم والأبحاث في الهند، لافتًا إلى أن الشركة تفتتح أسواق جديدة في إثيوبيا والمغرب.



