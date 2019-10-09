الاستعلام عن حالة 4 أشخاص مصابين بحادث تصادم فى كرداسة

أمرت نيابة كرداسة بالاستعلام عن حالة 4 أشخاص مصابين في حادث تصادم سيارتين "ملاكي ونقل" على طريق المنصورية في كرداسة، تمهيدًا للاستماع لأقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



أدى الحادث إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق المنصورية، بوقوع حادث مروري، ما أحدث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.