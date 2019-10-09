كل ما تريد معرفته عن مسابقة الـ120 ألف معلم بوزارة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، عن انطلاق مسابقة لتعيين نحو 120 ألف معلم وإداري وعامل في مدارس الوزارة، وذلك بدءًا من صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال).خطوات التقديم في مسابقة الـ120 ألف معلمكشفت وزارة التعليم أن تقديم الطلبات للتعيين في مسابقة الوزارة سيكون بشكل إلكتروني حيث سيتم السماح للشباب الراغبين في التقدم بملء البيانات الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها اليوم، وسيتم السماح برفع السيرة الذاتية للمتقدم عبر الموقع المخصص لذلك.وأكدت الوزارة أن التقديم في المسابقة متاح فقط للخريجين والحاصلين على الشهادات من داخل مصر، ولن يتم السماح لأي شخص مخالف لهذا الشرط.وسوف تتواصل الوزارة مع المتقدمين عبر "فيس بوك" و"واتس آب" من أجل متابعة عملية التسجيل وتقديم الأوراق والنتائج.موعد التقديم الإلكتروني في المسابقةقال وزير التعليم إن موعد بدء تقديم الأوراق والبيانات إلكترونيًا سيبدأ من اليوم الأربعاء ويستمر لمدة 10 أيام أخرى.وبعد نهاية هذه الفترة سيتم عقد الاختبارات المقررة للتقديم، وبعد ذلك مرحلة المفاضلة والمقابلة الشخصية وأخيرًا مرحلة التظلمات على نتائج المسابقة.الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدةأصل شهادة المؤهل الدراسي.صحيفة حالة جنائية حديثة.شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث.الرقم التأميني.كعب عمل.صورة بطاقة الرقم القومي.أصل وصورة من شهادة الميلاد.للتقديم لمسابقة الـ120 ألف معلم