النفط يهبط بفعل مخاوف محادثات أمريكا والصين ومؤشرات طلب ضعيف

تراجعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع وضع واشنطن مزيدًا من الشركات الصينية على قائمة سوداء، مما نال من الآمال في اتفاق تجارة بين البلدين، وإن كانت القلاقل في العراق والإكوادور قدمت بعض الدعم لأسعار الخام.





وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر 1%، لكن عند التسوية، تراجع برنت 11 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 58.24 دولار للبرميل في حين نزل غرب تكساس 12 سنتًا أو 0.2% إلى 52.63 دولار.





يتوخى المستثمرون الحذر قبل محادثات تجارة أمريكية صينية في واشنطن يوم الخميس، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن من المستبعد إبرام اتفاق تجارة سريعًا".





وأوردت بلومبرج، أن واشنطن تمضي قدمًا في مناقشات بشأن قيود محتملة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الصين، مع التركيز على استثمارات صناديق التقاعد الحكومية الأمريكية.





وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 1.30 مليون برميل يوميًا.