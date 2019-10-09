اليوم.. محاكمة جدة الطفلة "جنة" ضحية التعذيب فى الدقهلية

تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية كلا من المستشار فاروق محمد فخري، وأمير السيد أحمد، وممثل الادعاء من النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد، محاكمة المتهمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، 40 سنة، جدة الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات.



وأمر المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بعد وصول تقرير الطب الشرعى والذى أكد فيه أن القضية رقم 14167 لسنة 2019 بشأن فحص وتشريح جثة الطفلة المجنى عليها الطفلة جنة محمد سمير 4 سنوات، والمقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين، وأوضح ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وتحديد سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك أثر اعتداء جنسى من عدمه.



وأكد التقرير أنه بفحص وتشريح جثة المجنى عليها من المعالم وجود حروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بالظهر والمناطق الحساسة غير منتظمة الشكل، ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سطح الجسم فى هذه المواضع الجسم صلب ساخن أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل تسخين شرشرة حديد وكى المجنى عليها بها.



وكشف الطبيب الشرعى عن وجود حروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية مستطيلة الشكل واقعة بالظهر والصدر والطرفين العلويين، ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سطح الجسم فى هذه المواضع لجسم صلب ساخن محدود السطح أيا كان نوعه.



وتبين وجود كدمات شريطية مزدوجة الحافة واقعة بالظهر ويمين الصدر، ومثلها ينشأ من جراء التعدى على المجنى عليها بالضرب باستخدام جسم راض لين أيا كان نوعه، وتكدمات بيضاوية الشكل واقعة بوحشية العضدين الأيمن والأيسر، ومثلها ينشأ من جراء التعدى على المجنى عليها بالعض بأسنان آدمية، وتكدمات بيضاوية ملتفة حول مفصل الكاحل الأيمن، والرسغين ومثلها ينشأ جراء تقييد المذكورة برباط أيا كان نوعه بقوة وبعنف وجميع الإصابات السالف تشير إلى التعدى بالضرب على المجنى عليها بغية تعذيبها وإذلالها.



وباشرت النيابة العامة بشربين التحقيقات مع كل أفراد العائلة، وقررت إخلاء سبيل ثلاثة من أخوال المجنى عليها، وجدها وأمها، بعد توجيه الاتهام إلى جدتها فقط وتأكيد التحريات لقيامها بارتكاب الجريمة، لقيام المجنى عليها بالتبول اللاإرادى على نفسها ليلا دون أن ترتدى حفاضة، وقد كشفت التحريات أن والد الطفلة جنة منفصل عن الأم، وتم وضع كل من جنة وأمانى فى حضانة الجدة.