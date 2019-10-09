الأربعاء 09 أكتوبر 2019 الموافق 10 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة جدة الطفلة "جنة" ضحية التعذيب فى الدقهلية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:59 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
طباعة
تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية كلا من المستشار فاروق محمد فخري، وأمير السيد أحمد، وممثل الادعاء من النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد، محاكمة المتهمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، 40 سنة، جدة الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات.

وأمر المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بعد وصول تقرير الطب الشرعى والذى أكد فيه أن القضية رقم 14167 لسنة 2019 بشأن فحص وتشريح جثة الطفلة المجنى عليها الطفلة جنة محمد سمير 4 سنوات، والمقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين، وأوضح ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وتحديد سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك أثر اعتداء جنسى من عدمه.

وأكد التقرير أنه بفحص وتشريح جثة المجنى عليها من المعالم وجود حروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بالظهر والمناطق الحساسة غير منتظمة الشكل، ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سطح الجسم فى هذه المواضع الجسم صلب ساخن أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل تسخين شرشرة حديد وكى المجنى عليها بها.

وكشف الطبيب الشرعى عن وجود حروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية مستطيلة الشكل واقعة بالظهر والصدر والطرفين العلويين، ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سطح الجسم فى هذه المواضع لجسم صلب ساخن محدود السطح أيا كان نوعه.

وتبين وجود كدمات شريطية مزدوجة الحافة واقعة بالظهر ويمين الصدر، ومثلها ينشأ من جراء التعدى على المجنى عليها بالضرب باستخدام جسم راض لين أيا كان نوعه، وتكدمات بيضاوية الشكل واقعة بوحشية العضدين الأيمن والأيسر، ومثلها ينشأ من جراء التعدى على المجنى عليها بالعض بأسنان آدمية، وتكدمات بيضاوية ملتفة حول مفصل الكاحل الأيمن، والرسغين ومثلها ينشأ جراء تقييد المذكورة برباط أيا كان نوعه بقوة وبعنف وجميع الإصابات السالف تشير إلى التعدى بالضرب على المجنى عليها بغية تعذيبها وإذلالها.

وباشرت النيابة العامة بشربين التحقيقات مع كل أفراد العائلة، وقررت إخلاء سبيل ثلاثة من أخوال المجنى عليها، وجدها وأمها، بعد توجيه الاتهام إلى جدتها فقط وتأكيد التحريات لقيامها بارتكاب الجريمة، لقيام المجنى عليها بالتبول اللاإرادى على نفسها ليلا دون أن ترتدى حفاضة، وقد كشفت التحريات أن والد الطفلة جنة منفصل عن الأم، وتم وضع كل من جنة وأمانى فى حضانة الجدة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

مدبولي: نحتاج 40% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط

منذ نصف ساعة

فان دايك يكشف موقف "صلاح" من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

منذ حوالي 7 ساعات

كل ما تريد معرفته عن مسابقة الـ120 ألف معلم بوزارة التعليم

منذ حوالي 10 ساعة

200 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ13 ألف جنيه

ads

الصور

image description

خليل عربي.. رسام على النول بدرجة فنان رغم أميته (فيديو)

image description

أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

image description

نجوم الأهلي والرياضة يحتفلون بعيد ميلاد بن هشام محمد

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

الأكثر قراءة

موعد ومكان إقامة جنازة الفنان طلعت زكريا

رغم استبعاده من المنتخب.. سر عودة "صلاح" للقاهرة اليوم

تفاصيل وفاة طالبين من أبناء جامعة الأزهر

إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

أيام زمان

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

الصحة

بعد وفاة طلعت زكريا.. أضرار التدخين على الرئة

احذر أمراض القلب والكوليسترول قد تصيب الأطفال

أفضل الماسكات لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

10 حقائق مهمة عن الاضطرابات النفسية

الرئيس نيوز

"السيلفي" وراء مصرع الفتاة وخطيبها غرقا في النيل

موشيه دايان خشى من "فناء إسرائيل" في حرب أكتوبر

توقيع منحتين مع فرنسا لتوصيل الغاز للمنازل.. وبرنامج لدعم الطاقة بـ 1.2 مليار جنيه

رفع جلسة البرلمان.. وبيان هام لوزيري "الخارجية والري" غدا عن "سد النهضة"

منوعات

افتتاح أطول جسر معلق من طابقين فى العالم أمام حركة المرور

اليوم.. الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل فى الكيمياء

معرض لأندر وأحدث السيارات في العالم بـ"موسم الرياض" (فيديو)

رصد آلية في الكبد تمنع الالتهابات الفطرية

كشكول

التحقيق مع 7 طلاب بجامعة السويس بسبب الـ"فيس بوك".. اعرف التفاصيل

وزير التعليم العالى يعلن تفاصيل معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019

نموذج محاكاة العموم البريطاني بجامعة القاهرة يفتح باب الالتحاق للطلاب

أولياء أمور "الرسمية الدولية" بمدينة نصر: أولادنا في البيت.. والمدرسة مش جاهزة

إسلام سياسي

ورطة جديدة.. أردوغان تستر على التحقيق مع منتسب للقاعدة

أبوالغيط يتسلم من المالكي ملفاً قانونياً حول الحدود البحرية لفلسطين

الإفتاء العالمية: المؤتمر العالمي الخامس يهدف إلى البعد عن التعصب بكل أشكاله

وزير زراعة الاحتلال والمتطرف "غليك" يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى


زيت وسكر

جهة حكومية تطلب موظفين للعمل.. في هذه التخصصات!

الحكومة توافق على التسوية الوظيفية لمعيني الصناديق الخاصة

“الفلاحين” تشيد بحل مشاكل تسعير المحاصيل

فتح مراكز التجميع لإستقبال أقطان الإكثار بالبحيرة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
بشرة خير بأكاديمية الفنون
ماجد حبته
صفعات ثلاثية لتركيا
د.مينا بديع عبدالملك
إسطفانوس الأول.. أول كاردينال قبطى
ثروت الخرباوي
بيننا وبينهم نصر أكتوبر
المزيد

الثقافة

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود لـ100 مليون سنة فى شرقى الصين

انطلاق فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائى (صور)

سوق الفسطاط للفنون يطلق مهرجان الشتاء لمدة 3 أيام

"الجيش المصرى بين التاريخ والإنجازات".. ندوة بمكتبة مصر العامة 19 أكتوبر

صفحتنا ع الفيس بوك