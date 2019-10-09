إزالة 20 مخالفة على المسطحات المائية فى المنيا

تمكنت حملة ترأسها مسئولي الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمراكز ومدن المنيا التسع من إزالة 20 مخالفة على المسطحات المائية بنطاق المحافظة.



كانت حملة أمنية (إزالات) ضمت شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي مدعومة بقوات قتالية من فرق الأمن بقيادة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وتحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا وبالتنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة قد تمكنت من ضبط وإزالة 20 مخالفة على المسطحات المائية بنطاق المحافظة من بينها مخالفات تتعلق بالصيد الغير قانوني وآخري بمياه الري ومخالفات إلقاء مخلفات تلوث مياهه كما تم ضبط مخالفات ردم أجزاء من هذه المسطحات والبناء على ضفافها.



تم إزالة جميع المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع مرتكبي هذه المخالفات.