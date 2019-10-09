ضبط 13 سلاحًا ناريًا و4 قضايا مخدرات فى المنيا

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالمنيا بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات بمراكز ومدن المحافظة 13 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، و4 قضايا مخدرات من بينها قضية تعاطي، و3 قضايا اتجار، حيث تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والهيروين والأستروكس قبل بيعها وترويجها.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح أجهزة البحث بمراكز ومدن المحافظة في ضبط 13 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، من بينها بندقية خرطوش، ومسدسين، و11 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع.



كما ضبطت مباحث مكافحة المخدرات 4 قضايا، من بينها قضية تعاطي، وثلاثة قضايا اتجار، وتمكنت من ضبط كميات من الأقراص المخدرة والهيروين والأستروكس قبل بيعها وترويجها علي عملائهم بالمحافظة.



وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.