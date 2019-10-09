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محافظات

شئون القبائل بأسوان يحتفل بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:18 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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شهد محافظ أسوان، الاحتفال الذي نظمه مكتب شئون القبائل بمناسبة الذكرى الـ46، لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وسط أجواء مشاعر وطنية مفعمة بالاعتزاز والفخر.

حضر الفعاليات اللواء أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء محمد خالد نائب مدير الأمن واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والمستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان، فضلًا عن مشاركة واسعة من قيادات وعواقل وأجاويد وأبناء القبائل العربية والأسوانية، ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية والبرلمانية والدينية والجامعية والمجتمع المدني، وصاحب شفرة نصر أكتوبر أحمد إدريس والمطربة نادية مصطفى.

وفى كلمته قدم محافظ أسوان، شكره للقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية لانتصارات أكتوبر العظيمة والتى تعتبر علامة فاصلة فى تاريخ كفاح شعب مصر العظيم، ونضاله الذى لم يضعف ولم ينكسر عبر العصور، مؤكدًا على أن هذه الذكرى العزيزة علينا يجب أن تكون نبراسًا للشباب لمواصلة هذا العطاء والتضحية وبذل أقصى جهده لخدمة وطنه، مع ضرورة أن يستلهم الدروس والعبر فى العمل على تعزيز قيم ومبادئ الإنتماء والولاء لحب الوطن والتعريف بعظم التحديات الحالية، ولاسيما أننا نواجه حروب الجيل الرابع والخامس على مواقع التواصل الاجتماعي ونوافذ الشر الإعلامية الخارجية والتى تستهدف الروح المعنوية وتفتيت التلاحم الذى جمع الشعب ومؤسسات الدولة وخاصة الجيش والشرطة فى كتلة واحدة صلبة بزعزعة الثقة والتشكيك فى الإنجازات والمشروعات مع نشر الإشاعات الهدامة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن من مسئوليتنا جميعًا هى حماية هذا الشباب من هذه الرياح المسمومة بتوظيف طاقاته وإبداعاته لما هو فى صالحه وصالح مجتمعه ليصبح جاهزًا لتسليم راية الوطن مرفوعة خفاقة، وليستكمل بطولات وأمجاد آبائه وأجداده بعزيمة وإصرار لحماية مقدرات هذا الوطن، موضحًا أن انتصار أكتوبر العظيم والذى توج بتحرير كل ذرة من تراب أرض سيناء أكد على أن رجال القوات المسلحة لا يتهاونون مع أى معتدى مهما بلغت التحديات والصعاب وهو ما يؤكد عليه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المناسبات المختلفة.

وقدم المحافظ أيضًا، تحية إجلال لشهدائنا الأبرار والمصابين من رجال الجيش والشرطة الذين يواصلون تضحياتهم من أجل أن يحيى الوطن، وكذا تحية لكل يدٍ تبنى وتعمر وتزرع وتصنع لبناء مصرنا الجديدة ليعم فيها الخير والنماء والمستقبل المشرق لشعب مصر الآبي العظيم، وفي ختام كلمته توجه أحمد إبراهيم لأهالى المحافظة بخالص التهنئة بمناسبة فوز أسوان بجائزة اليونسكو ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019 والتى تم استلامها منذ أيام بكولومبيا.

ووجه الشيخ عبد المجيد عثمان نيابة عن عواقل وقيادات القبائل الأسوانية رسالة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطواته الواثبة بالوطن للأمام، مشيرًا إلى أننا جميعًا نفتخر بانتصارات أكتوبرالمجيدة وأيضًا بقواتنا المسلحة الجسورة وأفراد وضباط الشرطة البواسل الذين يضحون بأرواحهم فداء لمصر، كما أن العسكرية المصرية باقتحامها خط بارليف المنيع جسدت أسطورة العقلية المتميزة لدى الجيش المصرى وقدرته على تجاوز التفوق العسكرى للعدو.

وشهدت فعاليات الإحتفال تبادل الدروع بين محافظ أسوان وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، بجانب تكريم المحافظ للبطل أحمد إدريس بإهدائه درع المحافظة وشهادة تقدير لدوره الوطنى فى ملحمة نصر أكتوبر العظيم.

فيما شهدت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر، وقيام الفنانة نادية مصطفى بأداء بعض الأغاني الوطنية مع قيام الشاعر نبيل يونس بإلقاء قصيدة بعنوان " خلى التاريخ يشهد ".

وأختتم الحفل بفقرات فنية من أبناء العبابدة والبشارية وأيضًا فرقة أسوان للفنون الشعبية، بجانب فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسوان، أعقبه السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

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