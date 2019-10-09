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الثقافة

انطلاق فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائى (صور)

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة ٣٥ من فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تحمل اسم النجمة نبيلة عبيد، وتحل عليها دولة إسبانيا كضيف شرف، وذلك بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وبحضور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، ونخبة من السينمائيين المصريين والأجانب.

وقالت "عبد الدايم"، إنه على مر العصور احتفظت مصر بهويتها المتفردة، وكنتيجة للطبيعة الجغرافية تشاركت مع عدد من الدول في الانتماء إلى حوض البحر المتوسط، حيث تتشابه الشعوب في مجموعة من المقومات التراثية والاجتماعية، وتأتي هذه النسخة من المهرجان لتعزز قيم التواصل بينهم، مشيرة إلى أن فن السينما منذ نشأته ينقل المشاهد إلى عالم السحر والابهار، ويعد أسلوبًا لتشكيل الوعي ووسيلة فاعلة لغرس المبادئ السامية في النفوس.

من جانبه، قال رئيس المهرجان، إن المهرجان أحد وسائل قوى مصر الناعمة للتواصل مع محيطها الأورو متوسطي على مدار ٣٥ عامًا، وضيف شرف هذه الدورة هي السينما الإسبانية بعراقتها وفنانيها، ووجه التحية لوزارة الثقافة على دعم ورعاية المهرجان.

وخلال الافتتاح، كرمت وزير الثقافة مجموعة من نجوم السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وهم "نبيلة عبيد، ومحمود قابيل، والمخرج محمد فاضل، واللبناني رفيق علي، والتونسي رشيد فرشيو، والإسبانيان هوجو سيلفا، والمخرج كولدو سييرا.

وتضمن حفل الافتتاح، استعراض عنوان 100 سنة ثورة، وتناول صورًا مضيئة فى تاريخ الوطن بدءًا من ثورة 1919 وحتى ثورة 30 يونيو.

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