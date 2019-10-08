ألتيدور ينسحب من قائمة المنتخب الأمريكي

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن جوزي ألتيدور مهاجم المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم استبعد من قائمة المنتخب الأول بعدما تعرض لإصابة مع فريقه في الدوري الأمريكي.

وخضع ألتيدور أمس الاثنين لفحوص بعدما تعرض لإصابة في الدقيقة 70 من المباراة التي فاز بها فريقه تورنتو على كولومبوس كرو 1 صفر يوم الأحد الماضي.

وأصبحت قائمة المعسكر التدريبي تضم 25 لاعبا فقط استعدادا للمباراة الافتتاحية لدوري أمم الكونكاكاف 2019 2020 أمام ضيفه منتخب كوبا يوم الجمعة المقبل.

ويخوض المنتخب الأمريكي أولى مبارياته خارج أرضه في 2019 أمام مضيفه منتخب كندا يوم الثلاثاء المقبل.