مبعوث ترامب يجري مباحثات في كوسوفو بعد فوز المعارضة

قالت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الثلاثاء، إن ريتشارد جرينيل المبعوث الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صربيا وكوسوفو سيزور كوسوفو غدا الأربعاء، وذلك بعد أيام قليلة من الانتخابات المبكرة التي مهدت الطريق لمفاوضات جديدة بشأن واحد من النزاعات الأكثر صعوبة في المنطقة.

وأضافت بلومبرج أن مكتب رئيس كوسوفو هاشم تقي قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن جرينيل الذي سيحتفظ بمنصبه كسفير للولايات المتحدة إلى برلين، سيصل غدا إلى كوسوفو.

كان تقي رحب بتعيين جرينيل الأسبوع الماضي، وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن هذا يوضح: "مزيدا من الأدلة على أن الرئيس ترامب، والإدارة الأمريكية والولايات المتحدة بأكملها تقف إلى جانبنا في كل خطوة مهمة".

ويمكن أن تمثل رحلة جرينيل تغييرا في المسار، حيث دأب الاتحاد الأوروبي لسنوات على أخذ زمام المبادرة في التوسط في المباحثات بين أعداء الحرب السابقين.

وكانت المحادثات توقفت العام الماضي بعدما أدت حملة من جانب صربيا لمنع الاعتراف الدولي بكوسوفو إلى قيام الاخيرة بفرض ضريبة انتقامية على الواردات تسببت بدورها في تصعيد حدة التوترات بين الجارتين.