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عالم

سياسي سوري لـ"الدستور": الانسحاب الأمريكي يضر أكراد سوريا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:58 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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بدأت القوات التركية في استهداف، العديد من المناطق شمالي سوريا بزعم مواجهة الجماعات الإرهابية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء انسحاب الولايات المتحدة من هذه المنطقة.

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أوضح "عادل الحلواني" ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالقاهرة، أن انسحاب القوات الأمريكية من شمالي شرقي سوريا سوف يؤثر على أوضاع الأكراد.

وأكد "الحلواني"، أنه لا يوجد مستفيدين من الانسحاب الأمريكي ففي جميع الحالات الخاسر الأكبر هو الشعب السوري، مشددا على أن الأزمة السورية لا تحل إلا بانسحاب الجميع من الأراضي السورية وألا يبقى إلا السوريين وإرادة دولية وعربية تكون جادة بإنهاء الأزمة وفق ما تقرر سابقآ بمؤتمر جنيف وأكد عليه القرار الدولي رقم (٢٢٥٤ ).

وأوضح الحلواني أن ردة الفعل الروسي والإيراني على قرار الإنسحاب الأمريكي لن تكون بعيدة عن الموقف، وسيستغلون الأمر لخدمة مصالحهم.

وأشار السياسي السوري إلى أن قدرة تركيا على إقامة المنطقة الآمنة يتوقف على السيناريو الذي ستواجهه أنقرة بالنهاية وسط هذا الزخم من التوقعات.

وأضاف الحلواني "بداية لم نعد نفهم ما يدور بين الأكراد والأمريكان والأتراك والروس والإيرانيين، فأحيانا تقرأ مشهد الانسحاب الأمريكي وكأنه ضوء أخضر للأتراك لدخول المنطقة، كما أن سيل تغريدات ترامب على موقع تويتر لا تستطيع تفسيرها إلا أن الانسحاب الأمريكي هو عملية توريط لتركيا للدخول مستنقع الحرب مع الأكراد بشكل أعمق من السابق واستجرار عواطف الغير لحماية الأكراد من الاجتياح التركي".

وأردف قائلا "بنفس الوقت تقرأ تفهم الروس للعملية التركية في الشمال الشرقي السوري، بينما ترى تصريحات النظام السوري على لسان نائب وزير الخارجية أنها ستخوض الحرب دفاعا عن الأرض السورية من الاحتلال التركي".

وأشار الحلواني إلى تهديدات الأكراد شمالي سوريا بإطلاق يد تنظيم داعش في المنطقة لتصول وتجول.

وبشأن احتمال رد النظام السوري على التحرك التركي المرتقب قال "إلى الآن رغم التصريحات الصادرة عن لم يفعل، فشخصية كالذي أمامنا (بشار الأسد) تفعل أي شئ أو قد لا تفعل".

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