شاهد.. "الإسكندرية السينمائى" يكرم المخرج محمد فاضل

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ35 المخرج الكبير محمد فاضل، والذي أهدى تكريمه لزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، ووصفها برفيقة المشوار.



وقال فاضل، إن التكريم له معنى خاص لديه، فهو تكريم بطعم الجائزة، لأنه صادر عن مهرجان عريق وهو مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي بدورته الـ35، والتي تنظمه جمعية متخصصة وهي جمعية كتاب ونقاد السينما، فضلًا عن تواجده على أرض الإسكندرية.



وأضاف أن على هذا المسرح والذي كان أسمه مسرح محمد علي، وبعدها مسرح سيد درويش، والذي انطلقت منه في رحلتي الفنية منذ أن كنت عضو في منتخب جامعة الإسكندرية.



وتابع «فاضل» أهدي التكريم لزوجتي الفنانة فردوس عبد الحميد، رفيقة المشوار، وأهديه أيضًا لكل كتاب السيناريو، ولكل مديري التصوير، ولكل العمال في البلاتوهات، لأن لكل فرد فيهم دور لكي أصل لهذا التكريم.