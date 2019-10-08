إعادة فتح باب التقديم للدراسات العليا بجامعة الأزهر

قررت كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إعادة فتح باب التقديم مرة أخري، نظرًا لالتماس الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التقديم في المرة الأولي للالتحاق بالكلية.



وقالت الكلية في منشورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، إنه حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات تقرر إعادة فتح باب التقديم للدراسات العليا للقطاعات الثلاث بجميع الشعب، لمدة أسبوع من تاريخ الخميس 10 أكتوبر، وحتى 17 أكتوبر الجاري.



وحددت الكلية عدة شروط وإجراءات للالتحاق بها وهي:



1- تَسلُّم ملف التقديم من المكتبة الموجودة بمبنى المدرجات في كلية الدراسات العليا، ويحتوى الملف على: طلب الالتحاق، وإقرار بالمواظبة على الحضور، ونموذج لتقديرات مواد التخصص.



2- يملأ الطالب البيانات المذكورة، ويضع فى الملف صورة من شهادة التخرج، وصورة من شهادة تقديرات السنوات الأربع، وصورة من بطاقة الرقم القومى.



3- يتوجَّه الطالب إلى المبنى الإدارى بالكلية، ويُسلِّم الملف للموظف المختص بالقطاع التابع له (اللغة العربية - أصول الدين - الشريعة والقانون)، ويتسلم من الموظف إيصالًا بالاستلام.



4- يشترط لقبول الطالب أن يكون حاصلًا على تقدير (جيد) على الأقل فى التقدير العام، وتقدير (جيد) على الأقل فى متوسط مواد التخصص، بمعنى: إذا كانت مادة التخصص على أربع سنوات فتجمع درجاتها ثم تقسم على 4، وإذا كانت فى ثلاث سنوات فتجمع درجاتها ثم تقسم على 3، وإذا كانت فى سنتين فتجمع وتقسم على 2، ويجب أن يكون الناتج 65% فأكثر، ويجب أن يستوفى الطالب هذا الشرط فى مواد التخصص المحددة وليس فى مادة واحدة.



5- سيتم القبول على مرحلتين، المرحلة الأولى تختص بها كلية الدراسات العليا، وفيها تتسلَّم الكلية طلبات الالتحاق، وتتأكد من استيفاء الطالب شروط القبول، ثم تعلن أسماء الطلاب المقبولين، والكلية التى سيتم قيدهم بها.



6- سيكون قيد الطالب بالكلية التى تخرج فيها أو أقرب كلية لمحل سكنه أو عمله حسب رغبة الطالب، وعلى الطالب أن يثبت رغبته هذه فى الخانة المخصصة لذلك فى طلب التقديم.



7- المرحلة الثانية، وتختص بها الكلية التى سيقيد بها الطالب، فبعد إعلان أسماء المقبولين يتوجه الطالب للكلية التى سيقيد بها، لتقديم أصول الأوراق التى سبق أن قدم صورًا منها لكلية الدراسات العليا، إضافة إلى 6 صور شخصية، وشهادة الميلاد، وموافقة جهة العمل، ويدفع المصروفات فى خزينة الكلية التى بها قيده، وستتولى كلية القيد إنهاء الموافقات اللازمة من إدارة الجامعة.



8- أن الكلية التى بها قيد الطالب هى الكلية التى سيسجل فيها رسالة التخصص (الماجستير) بعد الانتهاء من السنتين التمهيديتين، أما الدراسة والامتحانات فى هذه المرحلة التمهيدية فستكون في كلية الدراسات العليا.



9- تختص كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر فقط بالتخصصات الشرعية الموجودة فى قطاعات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون وما يناظرها فى كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والبنات (ما عدا كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة).



10- مرفق رابط بيان مواد التخصص التي يجب أن يكون الطالب حاصلًا فيها على تقدير «جيد» للتقدُّم لمرحلة الدراسات العليا. (في التعليقات)

