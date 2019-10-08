الأربعاء 09 أكتوبر 2019 الموافق 10 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إعادة فتح باب التقديم للدراسات العليا بجامعة الأزهر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:54 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
طباعة
قررت كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إعادة فتح باب التقديم مرة أخري، نظرًا لالتماس الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التقديم في المرة الأولي للالتحاق بالكلية.

وقالت الكلية في منشورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، إنه حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات تقرر إعادة فتح باب التقديم للدراسات العليا للقطاعات الثلاث بجميع الشعب، لمدة أسبوع من تاريخ الخميس 10 أكتوبر، وحتى 17 أكتوبر الجاري.

وحددت الكلية عدة شروط وإجراءات للالتحاق بها وهي:

1- تَسلُّم ملف التقديم من المكتبة الموجودة بمبنى المدرجات في كلية الدراسات العليا، ويحتوى الملف على: طلب الالتحاق، وإقرار بالمواظبة على الحضور، ونموذج لتقديرات مواد التخصص.

2- يملأ الطالب البيانات المذكورة، ويضع فى الملف صورة من شهادة التخرج، وصورة من شهادة تقديرات السنوات الأربع، وصورة من بطاقة الرقم القومى.

3- يتوجَّه الطالب إلى المبنى الإدارى بالكلية، ويُسلِّم الملف للموظف المختص بالقطاع التابع له (اللغة العربية - أصول الدين - الشريعة والقانون)، ويتسلم من الموظف إيصالًا بالاستلام.

4- يشترط لقبول الطالب أن يكون حاصلًا على تقدير (جيد) على الأقل فى التقدير العام، وتقدير (جيد) على الأقل فى متوسط مواد التخصص، بمعنى: إذا كانت مادة التخصص على أربع سنوات فتجمع درجاتها ثم تقسم على 4، وإذا كانت فى ثلاث سنوات فتجمع درجاتها ثم تقسم على 3، وإذا كانت فى سنتين فتجمع وتقسم على 2، ويجب أن يكون الناتج 65% فأكثر، ويجب أن يستوفى الطالب هذا الشرط فى مواد التخصص المحددة وليس فى مادة واحدة.

5- سيتم القبول على مرحلتين، المرحلة الأولى تختص بها كلية الدراسات العليا، وفيها تتسلَّم الكلية طلبات الالتحاق، وتتأكد من استيفاء الطالب شروط القبول، ثم تعلن أسماء الطلاب المقبولين، والكلية التى سيتم قيدهم بها.

6- سيكون قيد الطالب بالكلية التى تخرج فيها أو أقرب كلية لمحل سكنه أو عمله حسب رغبة الطالب، وعلى الطالب أن يثبت رغبته هذه فى الخانة المخصصة لذلك فى طلب التقديم.

7- المرحلة الثانية، وتختص بها الكلية التى سيقيد بها الطالب، فبعد إعلان أسماء المقبولين يتوجه الطالب للكلية التى سيقيد بها، لتقديم أصول الأوراق التى سبق أن قدم صورًا منها لكلية الدراسات العليا، إضافة إلى 6 صور شخصية، وشهادة الميلاد، وموافقة جهة العمل، ويدفع المصروفات فى خزينة الكلية التى بها قيده، وستتولى كلية القيد إنهاء الموافقات اللازمة من إدارة الجامعة.

8- أن الكلية التى بها قيد الطالب هى الكلية التى سيسجل فيها رسالة التخصص (الماجستير) بعد الانتهاء من السنتين التمهيديتين، أما الدراسة والامتحانات فى هذه المرحلة التمهيدية فستكون في كلية الدراسات العليا.

9- تختص كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر فقط بالتخصصات الشرعية الموجودة فى قطاعات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون وما يناظرها فى كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والبنات (ما عدا كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة).

10- مرفق رابط بيان مواد التخصص التي يجب أن يكون الطالب حاصلًا فيها على تقدير «جيد» للتقدُّم لمرحلة الدراسات العليا. (في التعليقات)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من السعودية بشأن النفط

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد عزاء الفنان طلعت زكريا

منذ حوالي 8 ساعات

إيقاف طارق حامد.. وتغريم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مدبولى أمام النواب: الهم الأكبر للحكومة تحقيق الاستقرار الأمنى

ads

الصور

image description

خليل عربي.. رسام على النول بدرجة فنان رغم أميته (فيديو)

image description

أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

image description

نجوم الأهلي والرياضة يحتفلون بعيد ميلاد بن هشام محمد

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

الأكثر قراءة

رغم استبعاده من المنتخب.. سر عودة "صلاح" للقاهرة اليوم

رسميًا.. "كاف" يعلن موعد إعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون

إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

وفاة الفنان طلعت زكريا

أيام زمان

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

الصحة

بعد وفاة طلعت زكريا.. أضرار التدخين على الرئة

احذر أمراض القلب والكوليسترول قد تصيب الأطفال

أفضل الماسكات لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

10 حقائق مهمة عن الاضطرابات النفسية

الرئيس نيوز

"السيلفي" وراء مصرع الفتاة وخطيبها غرقا في النيل

موشيه دايان خشى من "فناء إسرائيل" في حرب أكتوبر

توقيع منحتين مع فرنسا لتوصيل الغاز للمنازل.. وبرنامج لدعم الطاقة بـ 1.2 مليار جنيه

رفع جلسة البرلمان.. وبيان هام لوزيري "الخارجية والري" غدا عن "سد النهضة"

منوعات

معرض لأندر وأحدث السيارات في العالم بـ"موسم الرياض" (فيديو)

رصد آلية في الكبد تمنع الالتهابات الفطرية

الاحتفال بمرور 65 عامًا على أول محطة روسية نووية في العالم

علماء روس يسجلون انبعاثات قياسية لغاز الميثان في القطب الشمالي

كشكول

التحقيق مع 7 طلاب بجامعة السويس بسبب الـ"فيس بوك".. اعرف التفاصيل

وزير التعليم العالى يعلن تفاصيل معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019

نموذج محاكاة العموم البريطاني بجامعة القاهرة يفتح باب الالتحاق للطلاب

أولياء أمور "الرسمية الدولية" بمدينة نصر: أولادنا في البيت.. والمدرسة مش جاهزة

إسلام سياسي

ورطة جديدة.. أردوغان تستر على التحقيق مع منتسب للقاعدة

أبوالغيط يتسلم من المالكي ملفاً قانونياً حول الحدود البحرية لفلسطين

الإفتاء العالمية: المؤتمر العالمي الخامس يهدف إلى البعد عن التعصب بكل أشكاله

وزير زراعة الاحتلال والمتطرف "غليك" يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى


زيت وسكر

جهة حكومية تطلب موظفين للعمل.. في هذه التخصصات!

الحكومة توافق على التسوية الوظيفية لمعيني الصناديق الخاصة

“الفلاحين” تشيد بحل مشاكل تسعير المحاصيل

فتح مراكز التجميع لإستقبال أقطان الإكثار بالبحيرة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
بشرة خير بأكاديمية الفنون
ماجد حبته
صفعات ثلاثية لتركيا
د.مينا بديع عبدالملك
إسطفانوس الأول.. أول كاردينال قبطى
ثروت الخرباوي
بيننا وبينهم نصر أكتوبر
المزيد

الثقافة

انطلاق فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائى (صور)

سوق الفسطاط للفنون يطلق مهرجان الشتاء لمدة 3 أيام

"الجيش المصرى بين التاريخ والإنجازات".. ندوة بمكتبة مصر العامة 19 أكتوبر

غدًا.. "رجال خلف المقاتلين" بمركز الثقافة السينمائية

صفحتنا ع الفيس بوك