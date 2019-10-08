فيديوجراف| "الجوكر" يحقق رقما قياسيا.. وحالة الطقس" أبرز أخبار اليوم
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:53 م
ُأحمد إبراهيمطباعة
يقدم "الدستور" موجزًا لأهم 5 أخبار في الساعات الماضية.
الأرصاد: انخفاض طفيف فى الحرارة غدًا.. والقاهرة 33 درجة
https:www.dostor.org2861778
بسبب صورة سيلفي.. التحقيق في غرق فتاة وخطيبها بنهر النيل
https:www.dostor.org2862699
"الجوكر" يحقق رقما قياسيا في افتتاحية عرضه
https:www.dostor.org2862700
ألمانيا تحذر من فوضى تدفق المهاجرين إلى أوروبا
https:www.dostor.org2862663
أول رد من رئيس الزمالك على إعادة مباراة جينيراسيون فوت
https:www.elcaptain.org88244
الأرصاد: انخفاض طفيف فى الحرارة غدًا.. والقاهرة 33 درجة
https:www.dostor.org2861778
بسبب صورة سيلفي.. التحقيق في غرق فتاة وخطيبها بنهر النيل
https:www.dostor.org2862699
"الجوكر" يحقق رقما قياسيا في افتتاحية عرضه
https:www.dostor.org2862700
ألمانيا تحذر من فوضى تدفق المهاجرين إلى أوروبا
https:www.dostor.org2862663
أول رد من رئيس الزمالك على إعادة مباراة جينيراسيون فوت
https:www.elcaptain.org88244