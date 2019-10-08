فيديوجراف| "الجوكر" يحقق رقما قياسيا.. وحالة الطقس" أبرز أخبار اليوم

يقدم "الدستور" موجزًا لأهم 5 أخبار في الساعات الماضية.



الأرصاد: انخفاض طفيف فى الحرارة غدًا.. والقاهرة 33 درجة

https:www.dostor.org2861778



بسبب صورة سيلفي.. التحقيق في غرق فتاة وخطيبها بنهر النيل

https:www.dostor.org2862699



"الجوكر" يحقق رقما قياسيا في افتتاحية عرضه

https:www.dostor.org2862700





ألمانيا تحذر من فوضى تدفق المهاجرين إلى أوروبا

https:www.dostor.org2862663



أول رد من رئيس الزمالك على إعادة مباراة جينيراسيون فوت

https:www.elcaptain.org88244

