مسؤول ألماني يستبعد ركود الاقتصاد

قال مسؤول في الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء إن ضعف أداء الاقتصاد الألماني استمر أطول مما كان متوقعا، لكن الحكومة مازالت لا ترى خطر ركود الاقتصاد وبالتالي لا حاجة إلى إطلاق إجراءات لتحفيزه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه القول إن مشكلة الاقتصاد ليست في نقص الاستثمارات العامة وإنما في وفرة الأموال التي لا تجد سبلا لإنفاقها.

وأضاف أن ضخ المزيد من الأموال العامة إلى الاقتصاد لن يؤدي إلا إلى نشاط مفرط لأسواق المال دون تحقيق التأثير الاقتصادي المطلوب.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه كريستالينا جيورجيفا، الرئيسة الجديدة لصندوق النقد الدولي، ألمانيا بزيادة إنفاقها لإنعاش اقتصادها.

وقالت جيورجيفا، وفقا لمسودة خطاب يُنْتَظَر أن تلقيه اليوم الثلاثاء إن على ألمانيا أن تخصص نفقات إضافية بالذات لمجالات البنية التحتية والبحث.

ورأت جيورجيفا أنه نظرا لمؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، حان الوقت لدول لديها سعة مالية مثل ألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية أن تمهد هذا الطريق، مشيرة إلى أن تدني أسعار الفائدة لا يزال يتيح لبعض الحكومات مجالا أكبر للتحرك.