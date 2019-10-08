ألمانيا تستخدم تطبيقا إلكترونيا لإيصال مخصصات الأسرة مستقبلا

تسعى وزيرة شؤون الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفى، لتطوير تطبيق إلكتروني تستطيع الأسر في ألمانيا التقدم مستقبلا من خلاله بطلب الحصول على مستحقاتها الاجتماعية.



وقالت الوزيرة، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريح لصحيفة "هاندلز بلات" في عدد يوم غد الأربعاء: "نريد أن نجعل جميع خدماتنا للأسرة ممكنة مستقبلا من خلال التطبيقات الرقمية، أي إتاحة التقدم على هذه الخدمات من المنزل أو أثناء الطريق أو بدون جهد كثير على كل حال، من خلال تطبيق إلكتروني".



أضافت الوزيرة: "نريد دولة اشتراكية حديثة تعمل على أن تكون العقبات ضئيلة قدر الإمكان وأن يحصل الجميع على الخدمات المستحقة لهم".



من بين الخدمات الأسرية، على سبيل المثال، مخصصات الأطفال ومخصصات الوالدين.



كما جاء في تقرير الصحيفة أن وزارة الأسرة تطور بالتعاون مع ولاية بريمن تطبيقا يسمح للأسر الناشئة بالتقدم بطلب الحصول على شهادات الميلاد ومخصصات الأطفال والآباء باستخدام الهاتف الذكي.



وحسب صحيفة "هاندلز بلات" فإن الوزيرة جيفي ستبلغ زملاءها في مجلس الوزراء بهذه الخطط، غدا الأربعاء، وذلك ضمن لقاء مجلس الوزراء الذي سيركز على الرقمنة.