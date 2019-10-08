محافظ سوهاج يستبعد رئيس جزيرة شندويل

قرر محافظ سوهاج، استبعاد رئيس مجلس قروي "جزيرة شندويل" بمركز سوهاج، لتدني مستوى النظافة، والتقصير في العمل، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ، بمركز ومدينة سوهاج، وأحياء غرب وشرق المدينة.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن، المحافظ بدأ جولته الليلية الميدانية بحي شرق، للوقوف على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موجهًا بازالة الاشغالات ورفع مستوى النظافة بشارع أسيوط، لافتًا إلى رصد تراكمات من القمامة شارع الجرجاوية بحي غرب سوهاج، موجهًا بإزالتها فورًا.



وكشف المتحدث الرسمي عن تفقد المحافظ لجزيرة شندويل التابعة لمركز سوهاج، موجهًا برفع القمامة والتراكمات من شوارع القرية، ومنها شارع نجع فرج الله، كما تم رصد عدد من الإشغالات لمقاهي مخالفة بشوارع القرية، وتراكمات من القمامة خلف مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، لافتًا إلى أن المحافظ وجه برفع الإشغالات وجميع القمامة من شوارع القرية خلال 48 ساعة، مضيفًا استبعاد رئيس المجلس القروي بالجزيرة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ تفقد شوارع مركز ومدينة سوهاج، ووجه برفع مخلفات وقمامة بطريق الشوش، كما تفقد نجع مناع بقرية بلصفورة، لافتًا إلى رصد أعمال تشوين بالطريق العام، وإشغال طريق بمواد بناء في منطقة رهبة التلول بقرية بندار الكرمانية، وتدني مستوى النظافة، بالإضافة إلى رصد مساحات تبوير ارض زراعية، موجهًا بفحصها من قبل المختصين بالزراعة والوحدة المحلية؛ للوقوف على أسباب التبوير، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.