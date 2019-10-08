إيطاليا تطرح سندات دولارية لأول مرة منذ 10 سنوات

فتحت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، باب الاكتتاب في أول سندات دولارية تطرحها منذ حوالي عشر سنوات.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر وصفته بالمطلع القول إن إيطاليا طرحت السندات الدولارية في 3 فئات هي سندات مدتها خمس سنوات وسندات مدتها 10 سنوات وسندات مدتها 30 سنة.



كانت وزارة الاقتصاد الإيطالية قد أعلنت في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه تم اختيار البنوك التي ستدير عملية الطرح الذي سيتم عبر عدة شرائح، مشيرة إلى أن البنوك التي ستدير الطرح هي "باركليز" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان تشيس".

وكانت إيطاليا قد باعت عام 2010 سندات دولارية بقيمة ملياري دولار وبعائد بلغ 125ر2%.



في الوقت نفسه فإن إيطاليا التي تعتبر ثاني أعلى دولة في منطقة اليورو مع حيث معدل الدين العام، تمتعت بجاذبية قوية للمستثمرين في أسواق السندات ذات العائد الثابت خلال العام الحالي وبخاصة بعد انهيار الحكومة الائتلافية الإيطالية وهو ما قلص احتمالات تجدد الصدام بين روما والمفوضية الأوروبية بشأن الأداء المالي للحكومة.



كما أن تعهد البنك المركزي الأوروبي بشراء المزيد من السندات وخفض أسعار الفائدة ساهم في تعزيز سندات دول منطقة اليورو.