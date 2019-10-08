محافظ السويس يوجه بتكثيف حملات التفتيش البيئى على المنشآت (صور)

كلف محافظ السويس، جهاز شئون البيئة بالسويس بالالتزام بتطبيق قوانين البيئة، داخل المنشآت الصناعية والسياحية والمشروعات والشركات في نطاق محافظة السويس للوصول إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث، بناء على توجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس، الذي عقده بحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة والدكتور أشرف صالح، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالسويس، ورئيس المنطقة الجغرافية ورؤساء شركات البترول ومحطات الكهرباء والموانئ ومديري الصحة والبيئة ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.



وكلف المحافظ، شئون البيئة بمتابعة نقل أي مخلفات المتجهة من السويس إلى المدفن الصحي بالناصرية بالإسكندرية والتأكيد على ضمان للمدفن للحفاظ على البيئة ومنع التلوث وعمل محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك.



وشدد محافظ السويس، على مسئولي البيئة بأهمية تنفيذ التوصيات والقرارات وغلق أي منشآت مخالفة من أجل بيئة نظيفة.



وفي الاجتماع استمع المحافظ، إلى تقرير من جهاز شئون البيئة حول المخالفات الموجودة بعدد من المشروعات.



وطلب محافظ السويس تحديد توقيت زمني لحل مشاكل البيئة والتلوث بالمصانع، والمشروعات والتنسيق مع جهاز البيئة لتوفيق أوضاعهم.



وأكد سرعة إنجاز الأعمال للمشروعات المتعلقة بتوفيق الأوضاع في المصانع المخالفة ومراجعة توقيت انتهاء الأعمال هذه الأعمال، مؤكدا تشكيل لجان للمرور على محطات، الكهرباء ومشروعات الأسمدة وقطاع البترول ومراجعة عقود الأعمال، مع الشركات المنفذة لأعمال التطوير لتوفيق الأوضاع، وعمل تقرير بنتائج اللجان لاتخاذ القرارات المناسبة تجاه هذه الشركات.



وأكد المحافظ على عمل محضر تنسيق، لمسئولي محطة الصرف الصحي الرئيسية والموانئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة لمنع إلقاء مخلفات صناعية بنطاق خليج السويس والموانئ.



وأكد المحافظ، عقد اجتماع خلال الشهر الجاري لعرض تقرير من المنشآت الصناعية والشركات والمحطات والجدول الزمني لأعمال التوفيق للأوضاع، مشددا أنه لن يسمح، بأي تجاوزات أو تأخير في هذا الشأن من أجل سويس نظيفة من التلوث.