رئيس البرتغال يكلف الزعيم الاشتراكي كوستا بتشكيل حكومة

دعا رئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دي سوزا، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المؤقت أنطونيو كوستا لتشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد معززا تمثيله في البرلمان دون تحقيق أغلبية مطلقة.



وبعد لقاء زعماء كل الأحزاب في البرلمان الجديد "والأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات" قال الرئيس البرتغالي في بيان إن كوستا أصبح الآن الشخص المكلف بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.