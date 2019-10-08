ترامب تشاور مع البنتاجون قبل قرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب تشاور مع وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي على مدى الأيام الماضية بشأن الهجوم التركي المحتمل في سوريا.



وقال المتحدث جوناثان هوفمان في بيان "للأسف، اختارت تركيا أن تتحرك من جانب واحد. ونتيجة لذلك نقلنا القوات الأمريكية في شمال سوريا بعيدا عن مسار التوغل التركي المحتمل لضمان سلامتها. لم نقم بتغييرات في وجود قواتنا في سوريا في ذلك الوقت".