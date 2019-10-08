الأرصاد الجوية تحذر من الطقس.. وتنصح بغلق المراوح

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الـ 72 ساعة المقبلة من المقرر أن تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، ومع بداية الأسبوع كانت هناك فرص لسقوط الأمطار وسحب رعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، وهذه الفرص ستنتهي خلال الـ 72 ساعة المقبلة.



وتابع "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن درجات الحرارة فى الوقت الحالى التي نشهدها نهارًا ونشعر بارتفاعها، ستبدأ في الإنكسار نسبيًا خلال الـ 72 ساعة القادمة، على محافظات شمال البلاد خصوصًا السواحل الشمالية مثل الوجه البحري والقاهرة، وتبدأ الشبورة المائية في الكثافة خلال الفترة القادمة من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، الأمر الذي يعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية أو انعدامها ولابد من توخي الحذر أثناء القيادة، كما تشهد البلاد نشاط للرياح فى فترات الليل يساعد على شعورنا بتحسن الجو خاصة في فترات الأوقات المتأخرة ليلًا.



وحول وجود عواصف جليدية وشائعات طالت الأرصاد والتوقعات المغلوطة لحالة الطقس، يؤكد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تنتشر هذه الشائعات كل عام حول حالة الطقس خصوصًا في الفترات الانتقالية التي تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة سواء فى فصل الخريف أو فى فصل الربيع، لكن الإعلام المصري متابع جيد للهيئة العامة للأرصاد وتنبئاتها التي تصل إلى نسبة 95% وينقل الصورة بشكل لحظي، مما يكون له مردود جيد على الشارع المصري.



وأردف "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"،أن خريف هذا العام به فرص لسقوط الأمطار الرعدية والغزيرة على بعض المناطق، وسقوط هذه الأمطار على المناطق المرتفعة يعمل على حدوث السيول الشديدة والمتوسطة بهذه المناطق وهذا طبيعي جدا.



وعن نصائح الهيئة العامة للأرصاد يقول "شاهين"، لابد من متابعة النشرة الجوية اليومية، وتحذيرات حول نوعية الملابس، وأطفال المدارس الذين يخرجون فى أوقات مبكرة لابد من مراعاة ملابسهم بشكل جيد، والحذر من انتشار نزلات البرد وأثناء فترات النوم والخروج من المنزل، وغلق المراوح، واستخدام غطاء مناسب للأطفال؛ لوجود نسب رطوبة عالية وزيادة في الشبورة المائية، وتوخي الحذر خصوصًا لمن يخرجون في الصباح الباكر أو أوقات الليل المتأخرة.