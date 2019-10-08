تشغيل أكبر منجم للنحاس في العالم بالطاقة المتجددة

أعلنت شركة "بي.إتش.بي جروب" البريطانية العملاقة للتعدين، اعتزامها تحويل أكبر منجم للنحاس في العالم للعمل بالطاقة المتجددة بالكامل؛ بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية من أنشطتها.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جيوف هالي رئيس الشؤون الخارجية في "بي.إتش.بي"، قوله أمام المستثمرين إن الشركة في المراحل الأخيرة من المفاوضات بشأن عقد طويل المدى للحصول على الطاقة المتجددة اللازمة لتشغيل منجم "إيسكونديدا"، والذي سيوفر أموالا كثيرة مقارنة بإمدادات الطاقة التقليدية المستخدمة حاليًا.



وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن إعلان "بي.إتش.بي" بشأن التحول إلى الطاقة المتجددة في منجم النحاس العملاق، يتزامن مع المظاهرات التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن؛ للمطالبة بالحفاظ على البيئة، وهو ما يعد إشارة إضافية إلى تجاوب الشركات الكبرى مع طلبات المستثمرين، بشأن التحرك بصورة أقوى نحو المحافظة على البيئة.



وقال "هيلي" أمام تجمع المستثمرين:"كما ترون فإن الهدف مرتفع بالنسبة لنا كشركة تعمل في مجال استغلال الموارد الطبيعية، مقارنة بالصناعات الأخرى.. لذلك علينا أن نتحرك".



وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن هذا التغير في موقف "بي.إتش.بي" يؤكد التوترات داخل صناعة استغلال الموارد الطبيعية، التي تحاول أن تصبح أكثر محافظة على البيئة.