نقيب مهندسى الإسكندرية: التراث هو قيمة وتاريخ الوطن

قال الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أستاذ التخطيط والعمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، إن التراث هو رصيد وتاريخ الوطن؛ فالتراث مفهوم عريض سواء كان التراث عمراني، أو معماري، أو أثري، أو تراث ثقافي.



وتابع قائلًا: "هل نملك القدرة على أن نترك للأجيال القادمة تراثًا يتشبثون به، حيث يتوالى الزمان ليصبح الحاضر ماضي لأجيال المستقبل"، منوها ً إلى الدور الهندسي في ذلك من خلال الارتقاء بمستوى الأفكار التصميمية العمرانية والمعمارية ودراسات هندسة القيمة والبحث العلمي الدائم لمستحدثات العصر الرقمي في صناعة العمران.



جاء ذلك خلال ندوة "كيف نصنع تراثًا عمرانيًا للأجيال القادمة؟" والذى نظمه الإبداع العلمي والتكنولوجي بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.



فيما تناولت الندوة مناقشة تحليلية حول صناعة الأبنية التراثية، والتطرق إلى المعالم التراثية الموجودة في عدد من شوارع الإسكندرية.