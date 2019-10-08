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القبلة

بحث الاتجاهات الأكاديمية في التعليم العالي بمالطا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:29 م
الدكتور طارق سلمان،
الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة
نعمات مدحت
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يشارك الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس العالمي للتسامح والسلام، والمقرر انعقاده بفاليتا عاصمة مالطا في التاسع والعاشر من أكتوبر.

وسيناقش سلمان مع الدكتور أحمد الجروان، رئيس مجلس التسامح، مقترحات تمويل منح درجة الماجستير في موضوعات تتعلق بالتسامح ونشر السلام العالمي، ودعم قضايا المواطنة الصحيحة، وطرق تمويل برنامج بحثي للتبادل العلمي بين كلية اللغات والترجمة، وأقسام الدراسات العربية والإسلامية بالجامعات الغربية والشرق آسيوية، إضافة إلى بحث إمكانية عقد مؤتمر دولي حول دور المؤسسات الدينية والأكاديمية لتعزيز قضايا السلم العالمي، ودعم المجتمعات المتماسكة، وكذا تنظيم ورش عمل؛ لتدريب الشباب على نشر ثقافة الحوار بين طوائف المجتمع المختلفة.

وسيلقي نائب رئيس الجامعة، محاضرة عن دور الأزهر وجامعته في تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية ودور هذه الوثيقة في إعلاء قيم الأخوة والتعايش بين بني البشر.

يشار إلى أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يرأسه الدكتور أحمد الجروان الرئيس السابق للبرلمان العربي، وأشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بجهود هذا المجلس، خلال لقائه برئيسه الأشهر الماضية.

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