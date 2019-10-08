حملة لمكافحة القوارض بالأراضي الزراعية غرب الإسكندرية

نظمت أجهزة وزارة الزراعة وجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، حملة مكثفة لمكافحة القوارض في الأراضي الزراعية والشوارع التابعة لمركز ومدينة برج العرب، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية.



وقالت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب - في تصريح اليوم الثلاثاء-: "إنه جاري توزيع ورّش 160 جوال مبيدات مستخدمة في المكافحة بطريق (برج العرب - الحمام) وحتى محطة قطار قرية (الغربانيات) قبلي وبحري، وصولًا لخط السكة الحديد".



وناشدت مسعود سكان المدينة للمساعدة والحفاظ على نظافة الشوارع، وعدم إلقاء القمامة إلا في الأماكن المخصصة حتى يسهل جمعها، ومنعًا لتكاثر الحشرات والقوارض؛ حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض.