رئيس وزراء كندا يهنئ جيمس بيبلز لفوزه بجائزة نوبل للفيزياء

هنأ رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، الدكتور جيمس بيبلز على فوزه بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2019.



وفاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2019، لمساهمتهم في فهم أفضل لنشوء الكون "وموضع الأرض في الكون"، ومنحت نصف الجائزة للكندي-الأميركي جيمس بيبلز "لاكتشافاته النظرية في علم الكون الفيزيائي"، والنصف الآخر مناصفة بين السويسريين ميشيل مايور وديدييه كيلوز "لاكتشافهما كوكبا خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم من النوع الشمسي."



وقال ترودو في بيان من مكتبه "اليوم، أضم صوتي إلى جميع الكنديين والمجتمع العلمي الدولي في تهنئة الدكتور جيمس بيبلز بالفائز بجائزة نوبل للفيزياء لهذا العام على الاكتشافات النظرية في علم الكون الفيزيائي."