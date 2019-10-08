تونس تحصد 3 جوائز في الدورة التاسعة لمهرجان "مالمو" السينمائي

حصدت السينما التونسية ثلاث جوائز في الدورة التاسعة لمهرجان "مالمو" للسينما العربية التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الثلاثاء.



وتوج الفيلم الروائي القصير "بطيخ الشيخ" للمخرجة كوثر بن هنية بجائزة أفضل إخراج، وحصل الفيلم الروائي القصير "إخوان" للمخرجة مريم جوبار على جائزة أفضل إخراج، فيما فاز الممثل السينمائي التونسي أحمد الحفيان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الروائي "الطويل "فتوى" للمخرج محمود بن محمود.



وقد حلت تونس ضيف شرف على الدورة التاسعة لمهرجان "مالمو" للسينما العربية التي عقدت في مدينة مالمو السويدية خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر الجاري.. وتم افتتاح هذه الدورة بالفيلم الروائي التونسي "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، كما حظي المنتج السينمائي الراحل نجيب عياد بتكريم خاص من المهرجان.