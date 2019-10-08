إياد نصار: استعنت بلعبة قتالية إسرائيلية للتدريب على مشهد القتال مع "عز"

قال الفنان إياد نصار، إنه تدرب على استخدام السلاح من أجل تأدية دوره في فيلم "الممر"، موضحا أنه استعان بلعبة قتالية إسرائيلية تسمى "كرف ماجا"، للتدريب على مشهد الاشتباك بينه وبين الفنان أحمد عز بالفيلم.

وأوضح في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج كل يوم، المذاع على فضائيةone ، أنه لم يؤد أي أدوار أكشن قبل فيلم الممر، موضحا أنه اعتاد الظهور في أدوار رومانسية وفي صورة "حبيب قاعد في كافيه".

وتابع أن مشهد القتال بينه وبين أحمد عز استمر تصويره لمدة 4 أيام، لافتا إلى أن عز كان أكثر خبرة منه في تأدية أدوار الأكشن، وكان حريصا على عدم وقوع إصابات في التصوير.