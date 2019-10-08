نبيلة عبيد: تكريمي بمهرجان الإسكندرية السينمائي حصاد رحلة من التضحيات

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن إطلاق اسمها على الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يعد تكريما كبيرا يضاف إلى إنجازات مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها منذ إبلاغها بالخبر وهي تحلم باللحظة التي تقف فيها على المسرح لتحتفل مع جمهور الإسكندرية ذواق الفن، بحصاد رحلة من العطاء تحمل قدرا من السعادة والنجاح والمعاناة قدمت خلالها العديد من التضحيات من أجل الفن والجمهور.



وأضافت -خلال افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الثلاثاء على مسرح دار أوبرا الإسكندرية- أن التكريم من مهرجان بحجم ومكانة "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص لما يتمتع به من مكانة كبيرة في قلبها، وذكريات لا تنسى، حيث حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا" قصة إحسان عبد القدوس، وإخراج أشرف فهمي، لتمنحها الجائزة ثقة بالنفس وتساعدها على رسم ملامح مشوارها الفني وما قدمته خلال السنوات الماضية للسينما من أعمال شكلت وجدان الجمهور.