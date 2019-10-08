إياد نصار يرد على انتقادات الإعلام الإسرائيلي لدوره في فيلم "الممر"

علق الفنان إياد نصار، على انتقاد الإعلام الإسرائيلي لشخصية الضابط الإسرائيلي التي جسدها بفيلم الممر، وأنه حاول إظهاره في صورة سفاح، قائلا: "الإسرائيليون يحاولون تحسين صورتهم وكأن التاريخ سينسى فجأة".

وأوضح في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن مجازر الإسرائيليين ما زالت تعيش في ذاكرتنا، ولا زالوا يمارسون السادية، لافتا إلى أن هناك تاريخ طويل يكشف مجازرهم، وأيضا واقع أليم يشهد عليها.