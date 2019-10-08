رئيس وزراء جزر الفارو يعد بتكثيف الجهود للحصول على عضوية كاملة بـ"الأولمبية"

قال بارور إيه شتايج نلسن رئيس وزراء جزر الفارو إن بلاده تكثف مساعيها لتصبح عضوا مستقلا في اللجنة الأولمبية الدولية بدلا من المشاركة تحت علم الدنمارك.

ويقع الأرخبيل بين اسكتلندا وايسلندا شمال المحيط الأطلسي ويتمتع بحكم ذاتي منذ 1948 وتشارك بالفعل بشكل مستقل في بطولات كرة القدم بعد اعتراف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بها كما تشارك أيضا في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة منذ 1984.

لكن جزر الفارو لم تحصل على اعتراف من اللجنة الأولمبية الدولية بعد.

وقال رئيس وزراء جزر الفارو، الذي تولى منصبه الشهر الماضي وكان لاعب كرة يد سابق، إنه ملتزم بالسعي لتحقيق حلم الرياضيين في جزر الفارو الذين سيمثلون البلاد في الدورات الأولمبية المستقبلية.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء "أنا ملتزم بدعم الرياضة في جزر الفارو والعمل من أجل مزيد من الاعتراف برياضيينا الكبار والاتحادات الرياضية.

"جزر الفارو تتمتع بحكم ذاتي منذ أكثر من 70 عاما وناضلت من أجل الحصول على اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية منذ أكثر من 40 عاما".

وأوضح "القدرة على المشاركة في الأولمبياد وغيرها من البطولات الدولية ذات الصلة (بشكل مستقل) حلم قديم ونعتقد أن موقفنا قوي في هذا الصدد".

ونالت جزر الفارو اعتراف الفيفا في 1988 وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في 1990 وحققت الفوز في أول مباراة رسمية تخوضها وذلك على حساب النمسا بنتيجة 1-صفر. وأقيمت تلكالمباراة في السويد بسبب نقص عدد الملاعب العشبية في جزر الفارو.

ولم يقترب منتخب جزر الفارو حتى الآن من التأهل لكأس العالم أو بطولة أوروبا لكنها حققت نجاحات في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة حين فازت السباحة كريستينا نيس بذهبية في اولمبياد سول 1988.

وتحظى مساعي اتحاد الرياضات في جزر الفارو بدعم الدنمرك والسويد وايسلندا. لكن الميثاق الأولمبي ينص على عدم منح العضوية الكاملة إلا بعد الاعتراف بالعضو المتقدم كدولة مستقلة.