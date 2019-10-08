المنتخب اليوناني يستعين بـ كوتريس قبل مواجهة إيطاليا

استدعى الجهاز الفني للمنتخب اليوناني لكرة القدم، ليونارد كوتريس لاعب أولمبياكوس، لمباراة تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) أمام إيطاليا، وذلك بعد خروج كونستانتينوس تسيميكاس من القائمة.



ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة للمجموعة العاشرة من تصفيات البطولة الأوروبية.



وكان الظهير الأيسر تسيميكاس تعرض للإصابة ليتم استبعاده من القائمة واستدعاء كوتريس بدلًا منه.



ويحتل المنتخب اليوناني المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد خمس نقاط في المجموعة العاشرة التي يتصدرها المنتخب الإيطالي برصيد 18 نقطة.