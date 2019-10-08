الأربعاء 09 أكتوبر 2019 الموافق 10 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

المنتخب اليوناني يستعين بـ كوتريس قبل مواجهة إيطاليا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:06 م
ليونارد كوتريس
ليونارد كوتريس
وكالات
طباعة
استدعى الجهاز الفني للمنتخب اليوناني لكرة القدم، ليونارد كوتريس لاعب أولمبياكوس، لمباراة تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) أمام إيطاليا، وذلك بعد خروج كونستانتينوس تسيميكاس من القائمة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة للمجموعة العاشرة من تصفيات البطولة الأوروبية.

وكان الظهير الأيسر تسيميكاس تعرض للإصابة ليتم استبعاده من القائمة واستدعاء كوتريس بدلًا منه.

ويحتل المنتخب اليوناني المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد خمس نقاط في المجموعة العاشرة التي يتصدرها المنتخب الإيطالي برصيد 18 نقطة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موعد عزاء الفنان طلعت زكريا

منذ حوالي 11 ساعة

مدبولي: نحتاج 40% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط

منذ حوالي 6 ساعات

إيقاف طارق حامد.. وتغريم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من السعودية بشأن النفط

ads

الصور

image description

خليل عربي.. رسام على النول بدرجة فنان رغم أميته (فيديو)

image description

أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

image description

نجوم الأهلي والرياضة يحتفلون بعيد ميلاد بن هشام محمد

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

الأكثر قراءة

رسميًا.. "كاف" يعلن موعد إعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون

إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

وفاة الفنان طلعت زكريا

موعد مباراة الزمالك وجينراسيون الجديد في دوري أبطال إفريقيا

أيام زمان

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

الصحة

بعد وفاة طلعت زكريا.. أضرار التدخين على الرئة

احذر أمراض القلب والكوليسترول قد تصيب الأطفال

أفضل الماسكات لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

10 حقائق مهمة عن الاضطرابات النفسية

الرئيس نيوز

"السيلفي" وراء مصرع الفتاة وخطيبها غرقا في النيل

موشيه دايان خشى من "فناء إسرائيل" في حرب أكتوبر

توقيع منحتين مع فرنسا لتوصيل الغاز للمنازل.. وبرنامج لدعم الطاقة بـ 1.2 مليار جنيه

رفع جلسة البرلمان.. وبيان هام لوزيري "الخارجية والري" غدا عن "سد النهضة"

منوعات

معرض لأندر وأحدث السيارات في العالم بـ"موسم الرياض" (فيديو)

رصد آلية في الكبد تمنع الالتهابات الفطرية

الاحتفال بمرور 65 عامًا على أول محطة روسية نووية في العالم

علماء روس يسجلون انبعاثات قياسية لغاز الميثان في القطب الشمالي

كشكول

التحقيق مع 7 طلاب بجامعة السويس بسبب الـ"فيس بوك".. اعرف التفاصيل

وزير التعليم العالى يعلن تفاصيل معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019

نموذج محاكاة العموم البريطاني بجامعة القاهرة يفتح باب الالتحاق للطلاب

أولياء أمور "الرسمية الدولية" بمدينة نصر: أولادنا في البيت.. والمدرسة مش جاهزة

إسلام سياسي

ورطة جديدة.. أردوغان تستر على التحقيق مع منتسب للقاعدة

أبوالغيط يتسلم من المالكي ملفاً قانونياً حول الحدود البحرية لفلسطين

الإفتاء العالمية: المؤتمر العالمي الخامس يهدف إلى البعد عن التعصب بكل أشكاله

وزير زراعة الاحتلال والمتطرف "غليك" يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى


زيت وسكر

جهة حكومية تطلب موظفين للعمل.. في هذه التخصصات!

الحكومة توافق على التسوية الوظيفية لمعيني الصناديق الخاصة

“الفلاحين” تشيد بحل مشاكل تسعير المحاصيل

فتح مراكز التجميع لإستقبال أقطان الإكثار بالبحيرة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
بشرة خير بأكاديمية الفنون
ماجد حبته
صفعات ثلاثية لتركيا
د.مينا بديع عبدالملك
إسطفانوس الأول.. أول كاردينال قبطى
ثروت الخرباوي
بيننا وبينهم نصر أكتوبر
المزيد

الثقافة

سوق الفسطاط للفنون يطلق مهرجان الشتاء لمدة 3 أيام

"الجيش المصرى بين التاريخ والإنجازات".. ندوة بمكتبة مصر العامة 19 أكتوبر

غدًا.. "رجال خلف المقاتلين" بمركز الثقافة السينمائية

بدء احتفالية يوم النصر بالوقوف دقيقة حدادًا على رحيل طلعت زكريا

صفحتنا ع الفيس بوك