مانشستر يونايتد يستهدف ضم كوليبالي وديكلان رايس

أفادت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد ينوي التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وكشفت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الثنائي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي وديكلان رايس لاعب نادي وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد وضع كوليبالي ورايس على رأس أولويات الفريق للموسم القادم لمعالجة مستزى الفريق هذا الموسم.



ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 8 جولات خاضها حتى الآن في الدوري.