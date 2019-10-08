"الهلال" يقرر الاستغناء عن دخله من مباراة ضمك لصالح أسرة الشريدة

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم التنازل عن حصة الهلال من دخل مباراته المقبلة أمام ضمك لصالح أسرة عبد الله الشريدة، لاعب الفريق السابق، والذي توفي أمس الاثنين.

وطالب النادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" جماهير الفريق بالتفاعل مع هذه الخطوة تكريما لأحد أبرز النجوم التاريخيين في مسيرة النادي، الذين ساهموا في تحقيق مع يزيد عن 20 بطولة أثناء تمثيله للهلال.

ويلتقي الهلال مع ضمك يوم 18 من الشهر الجاري في الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد أربع نقاط.