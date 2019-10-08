الأربعاء 09 أكتوبر 2019 الموافق 10 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
د. إلهام سيف الدولة حمدان
د. إلهام سيف الدولة حمدان

بشرة خير بأكاديمية الفنون

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:59 م
طباعة
افتتاح معهد يُعنى بفنون الطفل المصري ويُعد كوادر متخصصة في كافة فنونه؛ خطوة على الطريق طالما تمنيناها حقيقة ملموسة لكل المهتمين بهذا المضمار الصعب الذي فطن له الكاتب والمفكر الدكتورفوزي فهمي الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون منذ ما يربو على نصف قرن من الزمان؛ مما دفعه للمطالبة باسترداد الأرض المملوكة للدولة؛ وتقع في نطاق الأكاديمية حوالي ١٩ فدانا كان يسكنها قطاع الطرق والخارجين على القانون؛ يضعون يدهم غصًبا واغتصابًا غير عابئين بمدى أهمية هذه الأرض كامتداد طبيعي للأكاديمية .. تصادف أنها تقع في منطقة تداعب أحلامه لمستقبل أكثر إشراقا للأكاديمية؛ وتفعيلا لدورها ككيان متفرد وقلعة للفنون تقبع وحيدة في الشرق الأوسط دونما منافس ولاونيس يساعد في القيام بالدور التنويري الفريد الذي تدفع به الفنون الأمم إلى الرقي والرفعة والتقدم. وبعد مضي ٢٩ عاما حانت اللحظة التى انتظرناها طويلا لتكلل جهود الدكتور فوزي فهمي بالنجاح، وتخرج إلى النور متمثلة في كم من المنشآت التعليمية المائزة المترامية على طول الفدادين الـ ١٩ التي أسس لها ولم يُمهله الوقت لافتتاحها لتركه المنصب . وظلت حلمًا لم يطلق سراحه إلا منذ أيام قليلة حينما قرر د.أشرف زكي رئيس الأكاديمية الحالي أن يهتم بهذه المشروعات ويعد العدة لها لترى النور ؛ وجاءت اللحظة التي تم افتتاحها الرسمي برعاية وزيرة الثقافة الدكتوره إيناس عبد الدايم، وبحضور الدكتوره غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور محمد شبانة عميد معهد فنون الطفل، ولفيف من الأساتذة الدكاترة العمداء، وهيئات التدريس بالأكاديمية، لنشهد عرسًا ثقافيًا بكل المقاييس؛و كنا نتوق لرؤية الدكتور فوزي فهمي بيننا يشهد ميلاد مشروعه الضخم ربما غاب عنَّا بسبب كثرة مشاغله وأعبائه أعانه الله .
والآن تعالوا نستعرض معًا هذه الصروح التعليمية التي تم إرساؤها على مبناه بدءًا من المعهد العالي لفنون الطفل الذي يشتمل على ثلاثة أقسام شرفت بأن أرأس أحد أهم هذه الأقسام قسم الإنتاج الإبداعي للطفل؛ حيث يهتم بإعداد الخريجين من خلال شعبه المنوعة مابين عدة تخصصات : تخصص التأليف والكتابة الإبداعية للطفل، وإخراج كتب الأطفال، وتصميم المطبوعات التثقيفي، وتعلم الكمبيوتر جرافيك، وتخصص تصميم المناظر والأزياء للمسرح والسينما والتلفزيون للطفل، وتخصص الإنتاج الموسيقي للطفل وفنون التعبيرالحركي المختلفة، ويزاملني الدكتور محمد عبد المعطي برئاسة القسم الثاني الخاص بالعرائس واللعب اليدوية للطفل من تصميم للعرائس والمناظر والأقنعة وتعليم تحريك العرائس وتصميم اللعب اليدوية والتشكيل الابتكاري، ويزاملني أيضا الدكتوره هند عصمت يحي برئاسة قسم الإخراج والوسائط المتعددة المتخصص في إخراج مسرح الطفل ومسرح العرائس، وإخراج سينمائي وتلفزيوني وإذاعي للاطفال إلى جانب شعبة للرسوم المتحركة .
وأما الصرح الثاني ويتمثل في مركز اللغات والترجمة الذي قام بإنشائه الدكتور فوزي فهمي وتم إغلاقه في عهد سابق ؛ عاد إلى أرض الأكاديمية وبثت فيه الروح بمجهودات لاننكرها للدكتور أشرف زكي، و ترأس المركز الدكتورة إيناس عبد الخالق وتديره الدكتوره أماني ايوب . وتم افتتاح مدرسة الفنون بحضور الدكتورة حنان أبو المجد عميدة المعهد العالي للكونسيرفاتوار يضم كل المراحل التعليمية السابقة للتعليم العالي تُعد الطلاب فنيًا وتؤهلهم للمرحلة العليا بمعاهد الأكاديمية لاحقًا.
إنها بحق بشرة خير تطلقها أكاديمية الفنون _مصنع تشكيل الوجدان والفكر والإبداع _ في عهد الرئيس السيسي الذي يرعى كل ما يحقق النهوض بمصرنا المحروسة، فالعناية بالطفل المصري هدف ما بعده هدف فهو مستقبلنا يسير على قدمين لابد من إعداده بشكل يتيح له ملاحقة المتغيرات من حوله ليكون أهلا للاضطلاع بشئون البلاد في القادم من السنوات .
ليتنا كمربين ننجح في مهمتنا ويصبح الحلم حقيقة ملموسة بحق.وختامًا كل الشكر لمن يفكرون في مصلحة الوطن ويؤثرونه على أنفسهم فالتاريخ سوف يقف لهم منصفًا مهما طال الانتظار.. تحيا مصر فخرنا وعزنا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. "كاف" يعلن موعد إعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون

منذ حوالي 3 ساعات

قريب البطلة الحقيقية لفيلم "الممر" يفجر مفاجأة عن مشهد زواجها

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موعد عزاء الفنان طلعت زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

أول ظهور لـ غادة إبراهيم بعد خروجها من السجن (صور)

ads

الصور

image description

خليل عربي.. رسام على النول بدرجة فنان رغم أميته (فيديو)

image description

أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

image description

نجوم الأهلي والرياضة يحتفلون بعيد ميلاد بن هشام محمد

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

الأكثر قراءة

رسميًا.. "كاف" يعلن موعد إعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون

إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

وفاة الفنان طلعت زكريا

موعد مباراة الزمالك وجينراسيون الجديد في دوري أبطال إفريقيا

أيام زمان

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

الصحة

بعد وفاة طلعت زكريا.. أضرار التدخين على الرئة

احذر أمراض القلب والكوليسترول قد تصيب الأطفال

أفضل الماسكات لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

10 حقائق مهمة عن الاضطرابات النفسية

الرئيس نيوز

"السيلفي" وراء مصرع الفتاة وخطيبها غرقا في النيل

موشيه دايان خشى من "فناء إسرائيل" في حرب أكتوبر

توقيع منحتين مع فرنسا لتوصيل الغاز للمنازل.. وبرنامج لدعم الطاقة بـ 1.2 مليار جنيه

رفع جلسة البرلمان.. وبيان هام لوزيري "الخارجية والري" غدا عن "سد النهضة"

منوعات

معرض لأندر وأحدث السيارات في العالم بـ"موسم الرياض" (فيديو)

رصد آلية في الكبد تمنع الالتهابات الفطرية

الاحتفال بمرور 65 عامًا على أول محطة روسية نووية في العالم

علماء روس يسجلون انبعاثات قياسية لغاز الميثان في القطب الشمالي

كشكول

التحقيق مع 7 طلاب بجامعة السويس بسبب الـ"فيس بوك".. اعرف التفاصيل

وزير التعليم العالى يعلن تفاصيل معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019

نموذج محاكاة العموم البريطاني بجامعة القاهرة يفتح باب الالتحاق للطلاب

أولياء أمور "الرسمية الدولية" بمدينة نصر: أولادنا في البيت.. والمدرسة مش جاهزة

إسلام سياسي

ورطة جديدة.. أردوغان تستر على التحقيق مع منتسب للقاعدة

أبوالغيط يتسلم من المالكي ملفاً قانونياً حول الحدود البحرية لفلسطين

الإفتاء العالمية: المؤتمر العالمي الخامس يهدف إلى البعد عن التعصب بكل أشكاله

وزير زراعة الاحتلال والمتطرف "غليك" يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى


زيت وسكر

جهة حكومية تطلب موظفين للعمل.. في هذه التخصصات!

الحكومة توافق على التسوية الوظيفية لمعيني الصناديق الخاصة

“الفلاحين” تشيد بحل مشاكل تسعير المحاصيل

فتح مراكز التجميع لإستقبال أقطان الإكثار بالبحيرة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
بشرة خير بأكاديمية الفنون
ماجد حبته
صفعات ثلاثية لتركيا
د.مينا بديع عبدالملك
إسطفانوس الأول.. أول كاردينال قبطى
ثروت الخرباوي
بيننا وبينهم نصر أكتوبر
المزيد

الثقافة

سوق الفسطاط للفنون يطلق مهرجان الشتاء لمدة 3 أيام

"الجيش المصرى بين التاريخ والإنجازات".. ندوة بمكتبة مصر العامة 19 أكتوبر

غدًا.. "رجال خلف المقاتلين" بمركز الثقافة السينمائية

بدء احتفالية يوم النصر بالوقوف دقيقة حدادًا على رحيل طلعت زكريا

صفحتنا ع الفيس بوك