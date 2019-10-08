بشرة خير بأكاديمية الفنون

افتتاح معهد يُعنى بفنون الطفل المصري ويُعد كوادر متخصصة في كافة فنونه؛ خطوة على الطريق طالما تمنيناها حقيقة ملموسة لكل المهتمين بهذا المضمار الصعب الذي فطن له الكاتب والمفكر الدكتورفوزي فهمي الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون منذ ما يربو على نصف قرن من الزمان؛ مما دفعه للمطالبة باسترداد الأرض المملوكة للدولة؛ وتقع في نطاق الأكاديمية حوالي ١٩ فدانا كان يسكنها قطاع الطرق والخارجين على القانون؛ يضعون يدهم غصًبا واغتصابًا غير عابئين بمدى أهمية هذه الأرض كامتداد طبيعي للأكاديمية .. تصادف أنها تقع في منطقة تداعب أحلامه لمستقبل أكثر إشراقا للأكاديمية؛ وتفعيلا لدورها ككيان متفرد وقلعة للفنون تقبع وحيدة في الشرق الأوسط دونما منافس ولاونيس يساعد في القيام بالدور التنويري الفريد الذي تدفع به الفنون الأمم إلى الرقي والرفعة والتقدم. وبعد مضي ٢٩ عاما حانت اللحظة التى انتظرناها طويلا لتكلل جهود الدكتور فوزي فهمي بالنجاح، وتخرج إلى النور متمثلة في كم من المنشآت التعليمية المائزة المترامية على طول الفدادين الـ ١٩ التي أسس لها ولم يُمهله الوقت لافتتاحها لتركه المنصب . وظلت حلمًا لم يطلق سراحه إلا منذ أيام قليلة حينما قرر د.أشرف زكي رئيس الأكاديمية الحالي أن يهتم بهذه المشروعات ويعد العدة لها لترى النور ؛ وجاءت اللحظة التي تم افتتاحها الرسمي برعاية وزيرة الثقافة الدكتوره إيناس عبد الدايم، وبحضور الدكتوره غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور محمد شبانة عميد معهد فنون الطفل، ولفيف من الأساتذة الدكاترة العمداء، وهيئات التدريس بالأكاديمية، لنشهد عرسًا ثقافيًا بكل المقاييس؛و كنا نتوق لرؤية الدكتور فوزي فهمي بيننا يشهد ميلاد مشروعه الضخم ربما غاب عنَّا بسبب كثرة مشاغله وأعبائه أعانه الله .

والآن تعالوا نستعرض معًا هذه الصروح التعليمية التي تم إرساؤها على مبناه بدءًا من المعهد العالي لفنون الطفل الذي يشتمل على ثلاثة أقسام شرفت بأن أرأس أحد أهم هذه الأقسام قسم الإنتاج الإبداعي للطفل؛ حيث يهتم بإعداد الخريجين من خلال شعبه المنوعة مابين عدة تخصصات : تخصص التأليف والكتابة الإبداعية للطفل، وإخراج كتب الأطفال، وتصميم المطبوعات التثقيفي، وتعلم الكمبيوتر جرافيك، وتخصص تصميم المناظر والأزياء للمسرح والسينما والتلفزيون للطفل، وتخصص الإنتاج الموسيقي للطفل وفنون التعبيرالحركي المختلفة، ويزاملني الدكتور محمد عبد المعطي برئاسة القسم الثاني الخاص بالعرائس واللعب اليدوية للطفل من تصميم للعرائس والمناظر والأقنعة وتعليم تحريك العرائس وتصميم اللعب اليدوية والتشكيل الابتكاري، ويزاملني أيضا الدكتوره هند عصمت يحي برئاسة قسم الإخراج والوسائط المتعددة المتخصص في إخراج مسرح الطفل ومسرح العرائس، وإخراج سينمائي وتلفزيوني وإذاعي للاطفال إلى جانب شعبة للرسوم المتحركة .

وأما الصرح الثاني ويتمثل في مركز اللغات والترجمة الذي قام بإنشائه الدكتور فوزي فهمي وتم إغلاقه في عهد سابق ؛ عاد إلى أرض الأكاديمية وبثت فيه الروح بمجهودات لاننكرها للدكتور أشرف زكي، و ترأس المركز الدكتورة إيناس عبد الخالق وتديره الدكتوره أماني ايوب . وتم افتتاح مدرسة الفنون بحضور الدكتورة حنان أبو المجد عميدة المعهد العالي للكونسيرفاتوار يضم كل المراحل التعليمية السابقة للتعليم العالي تُعد الطلاب فنيًا وتؤهلهم للمرحلة العليا بمعاهد الأكاديمية لاحقًا.

إنها بحق بشرة خير تطلقها أكاديمية الفنون _مصنع تشكيل الوجدان والفكر والإبداع _ في عهد الرئيس السيسي الذي يرعى كل ما يحقق النهوض بمصرنا المحروسة، فالعناية بالطفل المصري هدف ما بعده هدف فهو مستقبلنا يسير على قدمين لابد من إعداده بشكل يتيح له ملاحقة المتغيرات من حوله ليكون أهلا للاضطلاع بشئون البلاد في القادم من السنوات .

ليتنا كمربين ننجح في مهمتنا ويصبح الحلم حقيقة ملموسة بحق.وختامًا كل الشكر لمن يفكرون في مصلحة الوطن ويؤثرونه على أنفسهم فالتاريخ سوف يقف لهم منصفًا مهما طال الانتظار.. تحيا مصر فخرنا وعزنا