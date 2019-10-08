إيرباص تواجه تحديا في تسليمات الربع الأخير

ارتفعت أسهم إيرباص، الثلاثاء، مع رهان المستثمرين على أن زيادة 13.5% في تسليمات 9 أشهر ستقُرب الشركة من تحقيق الهدف العام بأكمله رغم تعطيلات في المصانع، بينما نال إلغاء شركة الطيران النرويجية المتأزمة لخمس طائرات من بريق نيل 41 طلبية جديدة.



وصدرت البيانات الشهرية لإيرباص في وقت متأخر، الإثنين، وهي تضع تسليمات صانع الطائرات الأوروبي وطلبياته الجديدة فوق منافسته الأمريكية بوينج بفارق كبير في عام بطيء لصناعة الطائرات التجارية وسط عناوين أخبار سلبية على صعيد السلامة وتوترات التجارة.



وتتجه إيرباص للتفوق على بوينج في التسليمات السنوية للمرة الأولى منذ 2011، بعدما اضطرت الشركة الأمريكية إلى إيقاف طائرتها الأعلى مبيعا، 737 ماكس، في مارس في أعقاب حوادث دامية.



وسلمت إيرباص 571 طائرة في الأشهر التسعة الأولى من 2019.



وارتفعت أسهم إيرباص 2.6% مع اعتقاد المستثمرين أن الشركة ستكرر ما حققته مرارا من قبل بزيادة التسليمات زيادة كبيرة في الأشهر الأخيرة من العام.



وقالت مصادر بالقطاع، إن إيرباص تواجه مشكلات مستمرة في مصنع هامبورج تتعلق بالطائرة ايه 320 نيو التي عليها طلب كبير، حيث تأثرت التسليمات جراء تعطيلات في الإنتاج وتأخيرات في التوريدات ونقص في العمالة ومشاكل جودة.



لكن البيانات أظهرت أن تسليمات الطائرة ايه 321 نيو زادت 57% في الـ9 أشهر الأولى من العام بعدما وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال 4 أشهر في سبتمبر.



وحذر بعض المحللين من أن رسوما جديدة بواقع 10% تخطط الولايات المتحدة لفرضها على طائرات إيرباص المجمعة في أوروبا في نزاع تجاري بخصوص دعم صناعة الطائرات قد تفضي إلى تعطيلات.



ورفعت طلبيات جديدة لإيرباص في سبتمبرلعدد 41 طائرة إجمالي طلبيات تسعة أشهر إلى 303 طائرات، أو صافي 127 طائرة بعد إلغاءات تشمل خمس طائرات إيه 320 نيو كانت لشركة الطيران النرويجية.