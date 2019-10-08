أزمة الطائرة 737 ماكس تخفض مبيعات بوينج

لا تزال أزمة الطائرة طراز بوينج، 737 ماكس، تهيمن بشدة على مبيعات الشركة الأمريكية التي أصبحت تعاني من قرارات الحظر التي طالت هذه الطائرة التي تراهن عليها بوينج بشدة، وذلك منذ سقوط طائرتين لها من هذا الطراز، حيث تراجعت مبيعات الشركة بشكل حاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك حسب البيانات التي أعلنت عنها الشركة اليوم الثلاثاء.



وبذلك تستمر بوينج في التراجع عن منافستها الأوروبية، إيرباص.



ولكن الشركة لم تعدم رغم ذلك شعاعا من الأمل وسط هذه الأزمة حيث أعلنت أنها تلقت ولأول مرة منذ بضعة أشهر، طلبية لتوريد طائرة من طراز 737 ماكس، التي كانت نكبتها سببا في الأزمة الحالية للشركة.



ولم تعلن الشركة عن الجهة صاحبة الطلبية، مكتفية بالحديث عن زبون مجهول.



ولكن هذا البريق من الأمل لا يغير شيئا من حقيقة أن عام 2019 لم يكن موفقا بأي حال من الأحوال للشركة حيث بلغت مبيعات الشركة الأمريكية 302 طائرة في الأشهر التسع الأولى من العام، في حين يمكن أن تصل مبيعات غريمتها الأوروبية، إيرباص، 571 على مستوى العام كله، مما يجعل من غير الممكن تقريبا أن تدركها الشركة الأمريكية.



ولم تتجاوز مبيعات بوينج 26 طائرة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 87 طائرة في نفس الشهر من العام الماضي، في حين باعت ايرباص 71 طائرة الشهر الماضي، مما يجعل من الممكن أن تحل ايرباص مكان بوينج عام 2019 كرائدة سوق الطائرات على مستوى العام.