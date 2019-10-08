نائب هيئة البترول الأسبق يكشف دور مصر في تجميع زيوت الدول الإقليمية

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان هي استمرار للنجاحات التي تحققت من قبل؛ حيث إن هذه الدول استطاعت تعزيز التعاون بينها، وصولًا إلى تكوين منتدى شرق المتوسط الذي يخدم تقريبًا منطقة الشرق المتوسط لجميع الدول المحيطة ما عدا تركيا وسوريا المنتظر دخولها هذا المنتدى.



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المُذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء: أن منتدى شرق المتوسط يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتنسيق العلاقات بينها وتنظيم الأدوار المختلفة بين المنتجين والمصدرين واستغلال البنية التحتية لجميع الدول، وصولًا إلى المستهلكين؛ سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو أعضاء المنتدى.



وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: أن تلك النجاحات واستمراريتها أعطت دورًا لمصر كدولة محورية؛ فهي الآن تتبوأ مكانة عظمى في تجميع زيوت الدول الإقليمية في منطقة شرق المتوسط لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، وهو ما أثار تركيا بشكل كبير؛ نظرًا لأنها كانت ترغب في هذه المكانة التي وصلت إليها مصر.



