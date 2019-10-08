محمد الباز عن أفلام محمد رمضان: "كفاية عبده موتة"

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، لإنتاج سلسلة أفلام عن البطولات المصرية في الحروب، قائلًا: "كفاية عبده موتة".



وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "يجب أن نكتب نهاية لعصر عبده موتة، ومحمد رمضان يغني ويرقص مع نفسه، لكن الأجيال محتاجة تكلمهم بلغاتهم، وتروح لهم على التواصل الاجتماعي، حتى لا يفلتوا منا، ونسأل هم معندهمش انتماء ليه، وبيهتفوا ضد بلدهم ليه، لأن مينفعش القدوة والمثل يبقى البلطجي".

