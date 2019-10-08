بعد وفاة طلعت زكريا.. أضرار التدخين على الرئة

توفى الفنان طلعت زكريا، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بوعكة صحية شديدة عانى خلالها من مشاكل صحيحة عديدة كان فى مقدمتها مشاكل الرئة، بسبب التدخين.



ومن المعروف أن التدخين له آثار مدمرة على كل أجزاء الجسم ونكشف فى هذا التقرير أبرز أضرار التدخين وتأثيره على الرئة بشكل خاص.



ووفقا لما ذكره موقع المركز الطبى لجامعة بيتسبرج، يسبب التدخين مخاطر كثيرة على الرئتين ابرزها تعرضها للاصابة بالالتهاب والسرطان وزيادة المخاط وانتفاخ الرئة، وتدمير أنسجتها مما يقلل من عدد المساحات الهوائية والأوعية الدموية في الرئتين، وهذا يؤدي إلى تقليل كمية الأكسجين التى تصل لأجزاء الجسم المهم.



يؤثر التدخين على الشعيرات أو الأهداب المسئولة عن تنظيف الرئة مما ييعرضها لحدوث الكثير من المشاكل وتتضاءل بمرور الوقت، كما يؤثر التدخين على الدورة الدموية، حيث تسير المواد الضارة داخل الأوعية الدموية وتنتقل مع الدماء لمختلف أجزاء الجسم مما يعرضها جميعا للمخاطر.