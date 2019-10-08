السيطرة على حريق بمخزن "فراشة" في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق بمخزن للفراشة، في قرية الحدادين التابعة لمدينة طوخ.



وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن للفراشة بقرية الحدادين، التابعة لمدينة طوخ.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.



ومن جانبه، أكد المهندس محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ، تشكيل لجنة لمعاينة تراخيص المكان وحجم الخسائر؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.